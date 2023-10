Messina-Casertana, Under oppure Over? Ecco il pronostico

La pausa per gli impegni delle nazionali consente alla Serie C di recuperare alcune partite. Nel girone C si gioca Messina-Casertana, match della seconda giornata. Entrambe le squadre hanno vinto un solo match a testa e vogliono sfruttare l'occasione per fare un salto in classifica.

La Casertana non ha mai segnato più di un gol in un singolo incontro, incassando in totale 7 reti di cui 4 nel solo match contro il Catania. I campani sono reduci dalla vittoria di misura in casa del Monterosi.

Con il Messina protagonista il fattore campo non è mai stato decisivo: detto altrimenti, nelle partite dei siciliani non si è ancora visto il segno 1 finale.

Si può ipotizzare un match combattuto e con poche reti, quindi da Under 2,5. Volendo alzare l'asticella si può provare l'esito Multigol 2-3 che, con il Messina in campo, non è ancora mai stato registrato.