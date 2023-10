Verso Euro 2024, Albania-Repubblica Ceca: in palio il primo posto del Gruppo E

La strada che porta a Germania 2024 è ancora molto lunga e tortuosa. Domani sera a Tirana scenderanno in campo le prime due potenze del Gruppo E . Da una parte c'è la capolista Albania che dopo aver perso in Polonia per 1-0 ha fatto registrare tre vittorie (un doppio 2-0 in casa contro Moldavia e Polonia e un 3-1 in trasferta contro le Isole Far Oer ) e un pareggio (1-1 a Praga con la Repubblica Ceca ) nelle successive quattro gare di qualificazione mentre dall'altra c'è una Repubblica Ceca che con una partita disputata in meno (2 vittorie e 2 pareggi con 7 gol fatti e 2 subiti) dista solamente due punti dalla Nazionale albanese.

Albania pronta a colpire, scopri il pronostico

La partita mette in palio il primo posto del girone, quote alla mano è la Repubblica Ceca a partire con i favori del pronostico (il segno 2 si gioca mediamente a 2.25) ma l'Albania proverà in tutti i modi a centrare la terza vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico.

Curiosità: Sia l'Albania, in casa, che la Repubblica Ceca, in trasferta, sono reduci da un doppio No Goal. Il Goal in controtendenza è proposto a circa 2.05 mentre il più "generico" Multigol 2-4 si trova in lavagna a 1.60.