Qualificazioni Euro 2024, il "poker" di Tuttosport da 13.20 volte la posta

Le Nazionali sono pronte a tornare in campo per cercare di conquistare il prima possibile il pass per Euro 2024. Prendendo in considerazione soltanto le gare in programma giovedì 12 ottobre ecco un "poker" di pronostici che regala un moltiplicatore pari a 13,23.

Cipro-Norvegia

La classifica del Gruppo A vede la Scozia a punteggio pieno dopo le prime 5 giornate, segue la Spagna a quota 9 ma con una gara da recuperare. La Norvegia attualmente è terza con 7 punti e quindi non può assolutamente permettersi di non vincere contro un Cipro che viaggia a una media di 3,4 gol subiti a partita. Quota popolare per il segno 2 che si può provare anche in "combo" con l'Over 2,5.

Spagna-Scozia

La Scozia non solo è al comando della classifica del Gruppo A ma con un gol subito vanta anche la miglior difesa del girone. Per McTominay e compagni però non sarà affatto semplice riuscire a vincere sul campo della Spagna, le "Furie Rosse" nelle precedenti due gare interne hanno battuto prima la Norvegia per 3-0 e poi il Cipro per 6-0. Da provare il Multigol Casa 2-4 al termine del secondo tempo di gioco.

Albania-Repubblica Ceca

Il confronto in programma a Tirana mette in palio il primo posto del Gruppo E. L'Albania nelle precedenti quattro partite disputate nel girone non solo non ha mai perso ma ha anche concesso soltanto due reti ai suoi avversari. La Repubblica Ceca in trasferta è reduce da due No Goal consecutivi, il Goal in controtendenza paga doppio mentre il Multigol Casa 1-2 è proposto a 1.65.

Isole Far Oer-Polonia

L'altra partita in programma nel Gruppo E è Isole Far Oer-Polonia. Milik e compagni, attualmente posizionati in quarta posizione con 6 punti, hanno fatto registrare tre sconfitte nelle prime tre trasferte disputate nel girone. Il successo della Polonia in questo incontro moltplica la posta soltanto per 1.30 mentre l'accoppiata 2+Over 1,5 regala un moltiplicatore pari a 1.57.

Ricapitolando, pronostico e quote

Cipro-Norvegia: 2+Over 2,5, quota 1.68

Spagna-Scozia: Multigol Casa 2-4, quota 1.52

Albania-Repubblica Ceca: Multigol Casa 1-2, quota 1.65

Isole Far Oer-Polonia: 2+Over 1,5, quota 1.57