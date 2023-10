Qualificazioni Europei, cosa giocare in Olanda-Francia. Segna Rabiot?

Fai i tuoi pronostici



Pronostico Goal/No Goal

La Francia fin qui non ha sbagliato un colpo, vincendo tutti e cinque i match giocati: 11 gol segnati, zero al passivo. Ad Amsterdam Mbappé e compagni troveranno un clima infuocato, da segnalare che gli Oranje hanno segnato almeno due reti nelle ultime 5 gare disputate.

Per le quote i favori del pronostico sono per la Francia, il segno 2 al 90' vale circa 2.25 mentre l'1 olandese si gioca a 3.10. Il pareggio in un match del genere non si può escludere, l'offerta prevista è pari a 3.30.

Gli attacchi delle due nazionali non hanno bisogno di presentazioni, per questo motivo sembra più che valida la scelta Goal proposta a 1.70.

Sarà la notte di Rabiot? La quota gol dello juventino

Non è il miglior periodo di forma per Adrien Rabiot che comunque resta un punto fermo per Allegri e Deschamps. Lo juventino dovrebbe trovare spazio nel match contro l'Olanda e allora va fatto un pensierino all'ipotesi che il francese possa andare a segno alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam. Ogni puntata su Rabiot marcatore Sì permetterebbe di moltiplicare per 7 l'investimento.

Premio che scende a 4.50 per un gol dell'ex Juve Kingsley Coman.