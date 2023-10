Il pronostico di Austria-Belgio: quanto vale un gol di Lukaku

La Nazioale di Ralf Rangnick nelle precedenti 5 partite ha fatto registrare 4 vittorie e 1 pareggio. Lienhart e compagni in casa sono riusciti a battere in rapida successione l’Azerbaigian (4-1), l’Estonia (2-1) e la Svezia (2-0).



Il Belgio, trascinato da un Romelu Lukaku in stato di grazia (8 gol per l’attaccante della Roma) invece ha iniziato il suo cammino vincendo per 3-0 in Svezia. La squadra di Domenico Tedesco poi nelle successive due trasferte ha vinto sia contro l'Estonia (5-0) che contro l'Azerbaigian (1-0).

Belgio leggermente favorito, scopri il pronostico

Quote equilibrate all’Ernst Happel Stadion, il segno 1 è offerto mediamente a 2.85 mentre il “2” moltiplica la posta per circa 2.40. L'Austria in questo incontro dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti (out Arnautovic, Alaba e Sabitzer). Il Goal tenendo conto del fattore campo si può sempre provare ma in alternativa piace anche il più generico Multigol 2-4. Al triplice fischio dell'arbitro la "combo" X2+Over 1,5 è proposta a 1.85.

Ecco quanto paga la firma di Lukaku

Nei "Diavoli Rossi" c'è grande attesa per la 9ª rete di Romelu Lukaku. Un gol dell'attaccante belga in qualsiasi momento del match si gioca a 2.50.