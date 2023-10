Il poker di Tuttosport per le qualificazioni: quota 7 come Ronaldo

Il venerdì delle qualificazioni a Euro 2024 cala gli assi: in campo, tra gli altri, Ronaldo , Mbappé e Lukaku . L'occasione è quella giusta per elaborare una proposta con partite che vedranno protagoniste le stelle sopra citate. In primis, l'obiettivo è divertirsi. Ecco quali sono le sfide (tutte in programma alle 20.45 ) e gli esiti consigliati .

Austria-Belgio

Molte assenze nelle fila dell'Austria (come l'interista Arnautovic) in quella che sarà la sfida tra capolista del gruppo F contro il Belgio di Lukaku, capocannoniere delle qualificazioni con 8 reti. Di questi tempi Big Rom trasforma in oro (gol) quello che tocca e il suo magic moment potrebbe proseguire. Il consiglio per Austria-Belgio? Lukaku Marcatore Sì, a quota 2.25.

Olanda-Francia

Ad Amsterdam... voliamo basso con le pretese. La Francia non ha ancora subìto gol nel girone e l'Olanda, in uno stadio a fortissime tinte arancioni, ha le credenziali giuste per scardinare (finalmente, verrebbe da dire) il muro transalpino. L'esito "Segna gol squadra casa: Sì" a 1.33 si presta a questa multipla. Da accendere.

Irlanda-Grecia

Irlanda-Grecia promette di essere una sfida combattuta, a Dublino Ferguson (Brighton) e compagni hanno messo paura alle big di questo girone, Francia e Olanda. Ci sta ipotizzare che gli irlandesi vadano a segno... ma senza esagerare (finora la loro media è di un gol segnato a partita). La scelta ricade sul Multigol Casa 1-2 a quota 1.60.

Portogallo-Slovacchia

Nel gruppo J il Portogallo vuole chiudere il discorso qualificazione con una vittoria a spese della Slovacchia, seconda. I numeri dei lusitani fanno paura: 24 gol fatti, zero subìti. Ronaldo e compagni a segno da due a quattro volte? Da provare il Multigol Casa 2-4 a quota 1.50.

