Foggia-Brindisi, il pronostico del derby

Nel girone C di Serie C è tempo di derby allo Zaccheria . Il Foggia riceve il Brindisi , reduce dal pareggio contro la Juve Stabia , risultato che lascia addirittura l’amaro in bocca ai biancazzurri che nel finale hanno fallito un calcio di rigore. I Satanelli sono imbattuti dall’esordio (ko a Taranto per 2-0), da lì in poi sono arrivati tre successi e altrettanti pareggi.

Pronostico favorevole ai Satanelli

Da segnalare che, dopo una striscia iniziale di 5 No Goal+Under 2,5, i rossoneri hanno collezionato un doppio Goal+Over 2,5. Tracce di Zemanlandia.

Il Brindisi è indietro di un match sulla tabella di marcia e contro le Vespe ha centrato il suo primo pareggio in questo campionato. In precedenza, due vittorie e tre sconfitte per gli uomini di mister Danucci.

Merita rilievo anche lo score di metà gara del Foggia, a dir poco singolare. Sempre 0-0 al riposo (e quindi X primo tempo) nelle prime sei partite, a cui ha fatto seguito l’1-2 in casa del Monopoli poi convertito in 2-2 nella ripresa. Statistiche alla mano mancherebbe l’1 primo tempo, un’opzione offerta a 2.20.

Il pronostico sulla carta è decisamente favorevole al Foggia, una cui vittoria è proposta a 1.58.

In un match tra due squadre che verosimilmente si affronteranno a viso aperto, si può considerare la combo 1X+Multigol 2-4 a 1.72.