Pronostico Ucraina-Macedonia, chi è favorito e i possibili marcatori

La Macedonia rischia di dover rimpiangere la rocambolesca sconfitta rimediata dall’Ucraina lo scorso 16 giugno. A Skopje, in quell’occasione, Elmas e compagni erano andati al riposo in vantaggio di due reti ma quella che sembrava una comoda vittoria si è trasformata in una grande delusione. Nella ripresa è arrivato il ribaltone ucraino e punteggio fissato sul 3-2 ospite. Oggi le due nazionali sono appaiate a 7 punti in classifica nel gruppo C , come l’ Italia , che però ha giocato una partita in meno.

Fai i tuoi pronostici

Vince l'Ucraina? Quanto paga il segno 1

Punti importanti in palio, dunque, alla Epet Arena di Praga. La Macedonia contro Malta ha centrato il suo primo clean sheet nel girone mentre nelle precedenti 4 partite aveva incassato ben 12 gol.

L’Ucraina è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro l’Italia di Spalletti, alla doppietta di Frattesi ha risposto solo parzialmente l’undici di Rebrov che ha accorciato con Yarmolenko sul finire di primo tempo senza però trovare altri guizzi a San Siro.

Per le quote è l’Ucraina a partire con i favori del pronostico, il segno 1 si gioca a 1.75 mentre il 2 macedone oscilla tra 4.50 e 4.80. La comune necessità di vincere potrebbe favorire l’esito Goal (segnano entrambe), offerto a 1.85. Da ricordare che le due nazionali si sono affrontate anche agli Europei del 2020 (disputati nel 2021 causa Covid) e in quell’occasione Malinovskyi e compagni vinsero 2-1.

Marcatori, occhio a Dovbyk

Artem Dovbyk sta vivendo un momento magico con la squadra del suo club, il Girona (secondo in classifica nella Liga spagnola). L’attaccante ucraino ha realizzato tre reti in questo primo scorcio di Liga e anche in Nazionale vuole cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Quante possibilità danno i bookmaker all’erede di Castellanos di trovare la via del gol nel match contro la Macedonia del Nord? La risposta è “Molte”. Un sigillo della punta in qualsiasi momento dell’incontro è quotato a 2.75, offerta prevista anche per il compagno di squadra Yaremchuk. Sponda macedone occhi puntati su Elmas, offerto a 6, e su Bardhi (a 7.50), l’uomo che ha segnato il gol dell’1-1 contro l’Italia di Luciano Spalletti.