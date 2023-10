Pronostici Serie C, Juve Stabia-Catania: quanti gol al Menti?

Nell’ottava giornata del girone C di Serie C i riflettori sono puntati sullo stadio Menti di Castellammare di Stabia, teatro del match tra la Juve Stabia di Guido Pagliuca e il Catania di Luca Tabbiani. I campani finora sono stati praticamente perfetti in casa dove fanno registrare tre vittorie in altrettanti incontri, cinque gol fatti e nessuno subìto. Il Catania cerca continuità dopo la vittoria in casa della Casertana e il pareggio casalingo con il Latina .

Fai i tuoi pronostici

Quote e statistiche dicono...

La Juve Stabia è squadra molto solida e tutto sommato lo è anche il Catania, che nelle sei partite fin qui giocate ha messo a referto ben cinque volte No Goal e Under 2,5. Anche le statistiche dei campani vanno in questa direzione e non sorprende quindi il fatto che i bookie prevedano un match con massimo due reti. Un'ipotesi (Under 2,5) inserita in lavagna a 1.55.

E se il match regalasse minimo due, massimo tre segnature? Occhi puntati sull'esito Multigol 2-3, proposto a 1.90. Da tener presente che il Catania non ha ancora mai centrato la somma gol 3.