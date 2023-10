Haaland vs Morata, il pronostico e le quote di Norvegia-Spagna

La classifica del girone ora vede sempre la Scozia al comando con 15 punti seguita dalla Spagna (una gara disputata in meno) a quota 12. La Norvegia, terza, vanta ben 10 punti in classifica e con ben 9 reti realizzate e soltanto 2 subite ha sempre conquistato l’intera posta in palio nelle precedenti 3 giornate del torneo.

Fai ora i tuoi pronostici

L'ultimo precedente? Dominio delle "Furie Rosse"

Le quote pendono leggermente dalla parte di Morata e compagni, il “2” al termine del secondo tempo paga mediamente il doppio della puntata iniziale mentre il segno 1 è proposto in lavagna a circa 3.80. A campi invertiti il confronto tra le due Nazionali è terminato 3-0 per le “Furie Rosse”, ad Oslo l’Over 2,5 moltiplica la posta per quasi due volte. Interessante la “combo” X2+Over 1,5.

Haaland contro Morata, i gol non dovrebbero mancare

Entrambi sono andati a segno nell'ultima partita disputata ed entrambi vogliono trascinare la propria Nazionale ad Euro 2024. La Spagna dopo aver battuto la Scozia (2-0 con gol del momentanto 1-0 realizzatao da Morata) dovrebbe affidare le chiavi dell'attacco ancora una volta ad Alvaro Morata, un gol dell'ex attaccante della Juventus si gioca a 2.50. Paga leggermente di più il sigillo norvegese di Erling Haaland, una rete del "bomber" del Manchester City è offerta a 2.60.