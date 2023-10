Una multipla a quota totale 7: Haaland contro Morata

Le gare di qualificazione agli Europei del 2024 continuano a tenere banco e, anche per la domenica, c'è materiale a sufficienza per elaborare una multipla composta da quattro partite. Andiamo subito nel cuore della questione: le partite e le dritte da giocare , sempre con il primario obiettivo di divertirsi. Le quattro sfide prese in esame si giocano tutte alle ore 20.45 .

Norvegia-Spagna

La Spagna ha nel mirino il primo posto della Scozia, battuta 2-0 a Siviglia giovedì. Allo stesso tempo, però, le Furie Rosse devono tenere a distanza di sicurezza la Norvegia, reduce dal comodo 4-0 a Cipro (doppietta di Haaland). La Spagna è superiore ma con il cannibale Haaland là davanti la Norvegia fa paura: X2+Over 1,5 a 1.70.

Galles-Croazia

La Croazia si è fatta sorprendere dalla Turchia di Montella e a Cardiff, contro il Galles, non può davvero sbagliare. I precedenti dicono che tra queste due nazionali escono fuori sfide tirate, con due o tre reti totali. Per non rischiare troppo allarghiamo il range al Multigol 1-4, in combo con la doppia chance X2: quota 1.51.

Polonia-Moldavia

Polonia vincente e almeno tre reti totali: un doppio "evento" che non si materializza addirittura dal 1 giugno 2022: 2-1 al Galles in Nations League. Noi ci proviamo, la quota è 1.78.

Turchia-Lettonia

Montella ha rotto il ghiacco vincendo in casa della Croazia di Modric 1-0: niente male. Vietato alzare il piede dall'acceleratore, specie contro il fanalino di coda del gruppo D ovvero la Lettonia. La Turchia ha tre Under 2,5 di fila alle spalle ma qui qualche rete in più potrebbe scapparci: Multigol 3-6 a quota 1.52.