Il pronostico di Pescara-Vis Pesaro, le quote sorridono a Zeman

Sotto i riflettori i posticipi di Serie C (8ª giornata). Il Pescara di Zeman vuole archiviare come incidente di percorso il primo ko in campionato, rimediato nel derby abruzzese col Pineto . Il Delfino riceve la Vis Pesaro , che ha vinto solo una delle sette gare fin qui giocate (contro l’Entella).

Aria di Goal all'Adriatico

Lo “stop” del Pescara riguarda, oltre che il risultato, anche le statistiche. Sempre Goal+Over 2,5 per gli abruzzesi prima dello 0-1 col Pineto: No Goal e Under 2,5 hanno fatto la loro prima apparizione.

La Vis Pesaro in campionato viene da due pareggi contro Fermana e Ancona e in questi due match gli uomini di Banchieri hanno subìto più gol (5) che nelle precedenti 5 giornate (4).

Allo stadio Adriatico sarà Goal o No Goal? La sensazione, condivisa dai bookie, è che almeno una rete per parte possa vedersi.

Difficile che il Pescara (favorito, l'1 si gioca a 1.40) resti a secco per due partite di fila, dal canto suo la Vis Pesaro nei due derby marchigiani contro Fermana e Ancona ha mostrato un buon feeling con il gol. Almeno una rete per parte è in lavagna a 1.77, in alternativa occhio al Multigol Casa 2-4 offerto a 1.55.