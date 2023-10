Ucraina favorita contro Malta, segna ancora Sudakov?

Oltre a Inghilterra-Italia il gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024 prevede anche la sfida tra Malta e Ucraina. Il match ha poca rilevanza per la nazionale di Michele Marcolini, ultima con zero punti in sei partite (un gol fatto e quindici al passivo). Si gioca molto invece quella di Rebrov, che ha 10 punti come l'Italia ma una partita in più alle spalle rispetto agli Azzurri.