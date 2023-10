Pronostico Lituania-Ungheria, quote ok per la Nazionale di Marco Rossi

I “Magiari” nell’ultima partita giocata hanno battuto proprio la Serbia per 2-1 (decisiva la rete siglata a Budapest da Roland Sallai al minuto 34 del primo tempo) mentre nelle restanti 4 gare di qualificazione hanno fatto registrare altre 3 vittorie (2-1 in Serbia, 2-0 con la Lituania in casa e 3-0 con la Bulgaria sempre alla “Puskas Arena”) e un pareggio (0-0 sul campo del Montenegro).

Alla Lituania, penultima a quota 5 punti, serve un miracolo, la matematica non condanna ancora l’undici di Edgaras Jankauskas. I risultati centrati dalla Lituania nelle prime tre gare interne del Gruppo G però non lasciano ben sperare (1-1 con la Bulgaria, 2-2 con il Montenegro e sconfitta per 3-1 contro la Serbia), il segno 1 infatti è in lavagna mediamente a 11.70 mentre il “2” al termine del secondo tempo è proposto a circa 1.25.

L’Ungheria nelle precedenti cinque gare di qualificazione ad Euro 2024 non ha mai superato la soglia delle tre reti al novantesimo. La “combo” che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-3 moltiplica la posta per 1.60. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare il Multigol Ospite 2-3 offerto a 1.95.