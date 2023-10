La Serbia di Kostic sfida il Montenegro, quote e pronostico del match

La partita in programma a Belgrado tra la Serbia e il Montenegro mette in palio il secondo posto del Gruppo G . La Nazionale serb a al momento vanta due punti in più in classifica del Montenegro ed in casa con 3 gol fatti e 2 subiti ha prima battuto per 2-0 la Lituania e dopo ha perso per 2-1 con l’ Ungheria .

Montenegro ancora imbattuto in trasferta, Marusic e compagni dopo aver conquistato i tre punti in Bulgaria (1-0) non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 in Lituania.

Fai ora i tuoi pronostici

Una "combo" da provare

Le quote pendono tutte dalla parte della Nazionale allenata da Dragan Stojkovic, il segno 1 si gioca soltanto a 1.35 mentre il segno 2 al triplice fischio dell’arbitro è proposto a circa 8.50. Se si vuole dare fiducia ai padroni di casa c’è la “combo” che lega l’Over 1,5 Casa all’Under 1,5 Ospite in lavagna a 1.70.

Stojkovic si affiderà a Kostic?

Filip Kostic contro l'Ungheria è subentrato ad inizio ripresa al posto di Aleksa Terzic. La Nazionale serba nonostante l'ingresso in campo dell'esterno offensivo della Juventus non è riuscita però a ribaltare il risultato. Un gol di Kostic contro il Montenegro è in lavagna a 3.60.