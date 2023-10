ATP Tokyo: occhio a Taylor Fritz

Salve a tutti appassionati di tennis!

Oggi torniamo sui campi di Tokyo con diversi aggiornamenti. La notizia che fa sicuramente scalpore è l’eliminazione di Alexander Zverev al primo turno, termina immediatamente la sua avventura sul territorio nipponico dopo una deludente prestazione contro l’australiano Jordan Thompson (n.60 del mondo) per 6-3 6-4. Sicuramente chi beneficerà di questa notizia è la testa di serie n.1 americana Taylor Fritz, il quale diventa indubbiamente il favorito assoluto del tabellone e a mio avviso, sarà lui che trionferà nuovamente a Tokyo quest’anno, quotato ben 8 volte la posta dai bookmaker (scopri la quota migliore). Le condizioni son a tutte sue favore, a partire dalla superficie che sposa perfettamente le sue caratteristiche.

In aggiunta, il californiano è obbligato a fare bene se vuole avere chance di qualificarsi anche quest’anno alle ATP FINALS di Torino. Questa notte farà il suo esordio sul campo centrale contro il britannico Cameron Norrie, giocatore in grande crisi di risultati, e credo proprio che l’esperto statunitense vincerà senza troppi patemi l’incontro e lo farà almeno con 2 game di scarto, una grande quota di valore offerta a ben 1.70 dalla media dei bookmaker Da non sottovalutare, dopo Fritz, il giovane americano Ben Shelton a quota 12, che grazie all’eliminazione di Zverev (si sarebbero dovuti affrontare al turno successivo in caso di vittoria di entrambi) sicuramente avrà un percorso più agevole verso la finale. Importante anche nominare il vincente dell’ATP 1000 di Shangai a quota 9, il polacco Hubert Hurkacz, giocatore in formissima, ma che credo che possa rispondere delle fatiche accumulate in Cina e lo vedo sfavorito in confronto dei due americani. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti e non perdete l'occasione di seguire dal vivo alcune delle partite più emozionanti della stagione anche sul canale Telegram dedicato. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

