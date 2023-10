Stoccolma, Sonego in quota: per i bookie può vincere, ma...

Buona la prima per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Stoccolma. Il tennista torinese si è imposto all'esordio sul serbo Lajovic, numero 51 del ranking, in tre set. Una vittoria ottenuta in rimonta che dunque lascia ben sperare in vista del prosieguo del torneo. Quali sono le chances di vittoria finale di Sonny nelle previsioni dei bookmaker? Ecco cosa dicono le quote.