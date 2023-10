Pronostico Gremio-Atletico Pr, Suarez guida i suoi al successo? Le quote

Il Botafogo sta facendo corsa a parte nel Brasileirao ma per le altre piazze è vera bagarre. Il Gremio è una delle terze in classifica con 44 punti, tre lunghezze sotto c'è l' Atletico Pr che Luis Suarez e compagni sfideranno nella notte italiana tra mercoledì e giovedì.

Fai i tuoi pronostici

Chi vince per i bookie? Il Gremio è favorito

Il Gremio di Renato Portaluppi ha perso il derby con l'Internacional per 3-2, inutile il gol del Pistolero. A Porto Alegre arriva una compagine che ha perso l'ultima trasferta disputata, 2-0 contro il Coritiba, e che sa di dover disputare un match quasi perfetto visto il ruolino di marcia interno del Gremio: 10 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta (contro il Botafogo capolista).

Con questi presupposti il segno 1 è come minimo da considerare e l'offerta arriva anche a quota 2. Le due squadre segnano molto, per questo si può anche ragionare sulla combo 1X più Over 1,5 in lavagna a 1.70.