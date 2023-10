Il pronostico di Santos-Bragantino, occhi puntati su Marcos Leonardo

Uno dei più forti attaccanti del campionato brasiliano contro una delle migliori squadre del Brasileirao. Santos-Bragantino è anche questo, il match è valevole per la 27ª giornata. Il Peixe ha in Marcos Leonardo il suo gioiello, a segno 12 volte in campionato, di contro c'è un Bragantino che sta disputando un torneo di grande livello: con soli 4 ko in 26 giornate è la squadra che ha meno sconfitte all'attivo.