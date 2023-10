Torino-Inter, la quota del goal dei neroazzuri

Il Torino di Juric, all’ottavo posto con 9 punti, proviene dalla dolorosa sconfitta nel derby per 2-0, ma sono altri gli indicatori che preoccupano: la vittoria manca da 4 giornate – soltanto 2 pareggi e 2 sconfitte contro Roma, Lazio, Verona e Juventus – e la squadra non ha segnato alcuna rete negli ultimi 3 match. L’ultima volta che nessun giocatore granata è entrato nel tabellino dei marcatori per 4 giornate consecutive era la stagione 2013-2014, che vide al suo termine proprio un giocatore del Toro – Ciro Immobile – vincere il titolo di capocannoniere.

Per gli uomini di Juric il confronto con i neroazzurri sarà missione complicatissima. Seppur reduce dal pareggio col Bologna nell’ultimo turno, gli uomini di Inzaghi in trasferta sono una schiacciasassi, con 3 vittorie su 3 – con Cagliari, Empoli e Salernitana -, 7 goal segnati e, soprattutto, nessuna rete subita. L’Inter poi, a differenza di un Torino con più di qualche problema di prolificità, ha davanti uno che la mette sempre dentro, quel Lautaro Martinez che per il momento guarda tutti dall’alto in basso nella classifica marcatori, con 10 reti segnate, a +4 rispetto a Oshimen, che lo segue con 6 realizzazioni.

I precedenti e le quote

I precedenti tra le due squadre, poi, non guardano a favore dei granata. Negli ultimi 10 scontri diretti sono ben 7 le vittorie neroazzurre e 2 pareggi, con un unico successo del Torino che risale al gennaio del 2019. La scorsa stagione i due match stagionali terminarono entrambi 1 a 0 per l’Inter: sia all’andata che al ritorno fu una rete di Marcelo Brozovic – che, perlomeno, quest’anno non ci sarà – a dare la vittoria ai milanesi. Per l’Inter, infine, l’occasione è d’oro per cercare di superare in vetta alla classifica i cugini milanisti, attesi il giorno successivo dal match casalingo contro la Juventus.

Il bookie Goldbet sembra credere alla possibilità che i neroazzurri, confermando il trend positivo, segnino almeno una rete durante il match: la quota per l’ Esito Sì del mercato Segna Gol Team Ospite è a 6. 00; a 1. 14 è la quota offerta da Lottomatica, mentre 1. 17 è quella Staryes.

Con un’Inter che ha segnato per il momento 21 reti in 8 match, non è da escludere che durante la partita si possa assistere a più di una rete: per coloro che credono che i goal saranno più di due, Goldbet e Lottomatica offrono l’Over 2.5 a quota 1.95, mentre 1.93 è la quota di Staryes.

Dei problemi in attacco del Torino, infine, abbiamo già parlato: chi ritiene che anche questa volta i granata non riusciranno a segnare neanche una rete, hanno a disposizione una quota a 2. 30 sul segno No del mercato Segna Gol Team Casa su Goldbet e Lottomatica; a quota 2.25 invece il medesimo esito su Staryes.