Pronostico Palmeiras-Atletico Mg, possibile il Multigol Casa 1-2

Il Palmeiras ora proverà a rimettersi in carreggiata nelle difficile sfida interna contro l'Atletico Mineiro. Il club biancoverde con il 2-1 subito contro il Santos ha messo la parola fine ad una serie di vittorie casalinghe che andava avanti da ben 4 incontri consecutivi. Da sottolineare inoltre che il Palmeiras in casa ha perso soltanto 2 partite su 12.

L'Atletico Mineiro in classifica è posizionato 4 punti sotto il Palmeiras ed in trasferta vanta ben 19 punti conquistati in 13 gare (5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte con 14 reti all'attivo e 9 al passivo), al momento soltanto Botafogo e Flamengo sono riuscite a fare meglio.

Partita equilibrata, scopri il pronostico

Fuori casa l'Atletico Mineiro è reduce da 6 Under 2,5 consecutivi e nelle precedenti 5 trasferte ha anche sempre centrato il Multigol 1-2. Partita equilibrata all'Allianz Parque, il segno 1 è in lavagna a circa 1.95, la "X" è proposta a 3.25 mentre il "2" al novantesimo moltiplica una qualsiasi puntata per 3.95. Il Multigol Casa 1-2 è offerto a 1.54 mentre la "combo" 1X+Multigol 1-3 è offerta mediamente a 1.70.