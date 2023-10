Pronostici Brasileirao, le statistiche di Cruzeiro-Flamengo

Al "Mineirão" di Belo Horizonte è tutto pronto per la sfida tra il Cruzeiro e il Flamengo. La gara si preannuncia molto interessante, da una parte ci sono le "Volpi" che in casa non perdono da quattro incontri consecutivi (4 pareggi contro America Mg, Bragantino, Corinthians e Botafogo) mentre dall'altra c'è la squadra che ha totalizzato più punti in trasferta (22).