Pronostico Triestina-Vicenza, il consiglio è una combo a quota 1.82

Vincere per volare almeno per una notte in testa alla classifca del girone A di Serie C. È questo l'obiettivo di una Triestina che dopo aver battuto il Lumezzane per 2-1 (quarto risultato utile consecutivo) si prepara a ricevere un Vicenza reduce da una doppia sconfitta subita contro la Pro Vercelli (1-0) e il Renate (2-1).