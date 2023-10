Pronostici Serie A: le previsioni a sorpresa dell'Intelligenza Artificiale

In Verona-Napoli lo scarto a favore degli ospiti è di 1,26 reti e i 4 risultati esatti più probabili sono: (0-1) (0-2) (1-1) (1-2).

Gollo ha calcolato anche il Totale Cartellini Attesi nel match e la loro distribuzione tra squadra di casa e squadra ospite.

Infine, sono previsti 6,58 Tiri nello specchio della porta totali di cui 2,09 del Verona e 4,49 del Napoli mentre per i tiri totali la linea centrale del ns algoritmo è 23,50 contro la scelta dei bookmaker di metterla a 25,5.

In Torino-Inter lo scarto a favore degli ospiti è ancora più marcato: 1,41 ed i 4 risultati più probabili sono: (0-1) (0-2) (0-3) (1-1). Gollo rielabora non solo i Cartellini attesi in base ai giocatori delle due squadre ma conserva lo storico e la propensione al giallo dell'arbitro del match (Marchetti): 2,54 cartellini attesi di cui 1,25 per il Torino e 1,29 per l'Inter.

I Tiri in porta nello specchio attesi per il match tra Torino e Inter.

Infine, Sassuolo-Lazio: c'è una sorpresa nei Goal attesi per questo match mentre Gollo prevede 4,18 Cartellini Gialli di cui 1,85 per i padroni di casa e 2,33 per gli ospiti (segui il segno 2 cartellini a 2,15).

Non si dovrebbero superare gli 8 tiri nello specchio della porta e i 23 tiri verso la porta: ne segue che Under 26.5 Tiri è un'ottima scelta per il nostro algoritmo predittivo: scopri la quota media di questo esito.

Sulla base delle elaborazioni del nostro motore predittivo, la redazione ha individuato 2 differenti pronostici per i 3 match in programma: il primo è Verona-Napoli 2 (1,65), Torino-Inter Under 1.5 Casa+Over 0,5 Ospite (1,44); Sassuolo-Lazio Goal (1,51) per una quota totale di 3,59. Il secondo, basato su Tiri e Cartellini è a quota 3,70.