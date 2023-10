Milan-Juve, ecco il pronostico e le quote dei possibili marcatori

La sfida più importante della 9ª giornata di Serie A è senza dubbio Milan-Juventus . Le due squadre in questo avvio di stagione hanno perso soltanto una partita (il " Diavolo " per 5-1 contro l' Inter mentre la " Vecchia Signora " è caduta a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 4-2) mentre nelle restanti sette partite di campionato sono riuscite a conquistare rispettivamente 21 (7 vittorie su 7 per i rossoneri ) e 17 punti (5 successi e 2 pareggi per i bianconeri ).

Big match al Meazza, scopri il pronostico



Dando uno sguardo alle ultime partite disputate dalle due compagini in campo al Meazza si nota subito che sia il Milan che la Juventus sono in modalità "0-0 primo tempo" rispettivamente da due e tre gare consecutive. In controtendenza l'Over 0,5 all'intervallo si può trovare su Snai a 1.40, su Sisal a 1.42 mentre su Begamestar raggiunge una quota pari a 1.46.

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte di Leao e compagni con il segno 1 proposto mediamente a 2.20, la "X" (esito ancora mai centrato dai rossoneri in campionato) a 3.35 e il "2" a circa 3.30. Entrambe le compagini riusciranno a realizzare almeno una rete? Il Goal al termine del secondo tempo di gioco è offerto mediamente a 1.85 mentre la multi chance "X o Goal" vale 1.60.

Partita prestigiosa, chi segnerà?

In un match così importante la domanda sorge spontanea, chi riuscirà a spingere il pallone in rete? Nella Juventus dovrebbe tornare in campo Dusan Vlahovic, una rete del bomber serbo è in lavagna a 2.85 mentre il sigillo di Arkadiusz Milik moltiplica la posta per 3.95.

Nel Milan si possono tenere in considerazioni le opzioni "Leao" e "Giroud", entrambe proposte a circa 2.65.