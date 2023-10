Pronostici Serie A, Verona-Napoli: partenopei favoriti a 1.65

Il Napoli vola a Verona con l'obiettivo di riscattare la deludente sconfitta interna subita prima della sosta contro la Fiorentina (3-1). I Campioni d'Italia dopo le prime 8 giornate di campionato distano ben 7 punti dalla vetta. I partenopei però in questo avvio di stagione non hanno ancora mai perso in trasferta, Zielinski e compagni fuori casa con 9 gol all'attivo e 3 al passivo hanno fatto registrare due vittorie (3-1 con il Frosinone e 4-0 con il Lecce ) e due pareggi (2-2 contro il Genoa e 0-0 a Bologna ).

Il Verona segna (solo 5 gol fatti) e subisce (8 reti incassate) poco, al "Bentegodi" ha fatto registrare l'Over 2,5 soltanto contro la Roma (vittoria per 2-1) mentre nelle restanti due partite disputate contro il Bologna (0-0) e l'Atalanta (ko per 1-0) ha regalato sempre l'Under 2,5.

Napoli, obiettivo tre punti



Alla squadra di Rudi Garcia serve una vittoria per cercare di ridurre la distanza dal Milan capolista. Il segno 2 è proposto mediamente a 1.65 mentre la doppia chance 1X si gioca a circa 2.25. Interessante la "combo" 2+Multigol 1-3 che su Begamestar moltiplica la posta per 2.40. La stessa opzione la si può trovare anche su Snai (a 2.40) e Sisal (a 2.30).