Super derby Chelsea-Arsenal, cosa giocare? Lo dicono le statistiche

Il derby Chelsea-Arsenal è una delle partite più interessanti (non l'unica) della 9ª giornata di Premier League. I Gunners sono primi insieme al Tottenham con 20 punti, a più 2 sul City di Guardiola. Il Chelsea ha 11 punti, di cui 6 ottenuti nelle ultime due giornate battendo Fulham e Burnley in trasferta. La strada che porta alle zone nobili di Londra e della classifica tuttavia è ancora lunga e Pochettino non può sbagliare. Ecco quote e pronostico del derby londinese in programma sabato 21 ottobre alle 18.30.