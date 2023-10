Serie A, pronostico e quote di Sassuolo-Lazio: può starci il Goal

Al " Mapei Stadium " c'è grande attesa per la sfida tra il Sassuolo e la Lazio . La squadra allenata da Alessio Dionisi è reduce dal pareggio esterno sul campo del Lecce (1-1) mentre l'undici di Maurizio Sarri prima della sosta ha battuto all'Olimpico l' Atalanta di Gasperini per 3-2.

Dopo le prime 8 giornate di campionato entrambe le compagini vantano 10 punti in classifica, il Sassuolo in casa con 7 gol fatti e 6 subiti ha fatto registrare due vittorie (3-1 con il Verona e 4-2 con la Juventus) e due sconfitte (2-0 con l'Atalanta e 1-0 con il Monza) mentre la Lazio in trasferta è riuscita a conquistare i tre punti soltanto a Napoli (2-1) mentre nelle restanti tre gare esterne ha sempre perso contro Lecce (2-1), Juventus (3-1) e Milan (2-0).

Partita equilibrata al "Mapei Stadium", scopri il pronostico



Le quote di questo incontro non si sbilanciano, il segno 1 paga mediamente 2.60 mentre il "2" è proposto a circa 2.50.

Da segnalare che sia il Sassuolo (in casa) che la Lazio (in trasferta) non hanno ancora mai regalato la "X" al novantesimo. Al "Mapei Stadium" il pareggio moltiplica la posta per 3.60. Il Goal, esito che prevede entrambe le squadre andare a segno, è offerto su Sisal e Snai a 1.47 mentre su Begamestar si trova a 1.51. La multi chance "X o Goal" è offerta invece a 1.40.