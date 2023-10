Il gol di Locatelli e come cambiano le quote Scudetto: le chance Juve

L' Inter ha vinto contro il Torino salendo in vetta alla classifica di Serie A ma il risultato del weekend più "pesante" in chiave scudetto è senza dubbio quello di San Siro , dove la Juve ha battuto 1-0 il Milan con un gol dell'ex Locatelli . Un risultato che determina delle variazioni nelle quote sul "Vincente campionato" , ecco la situazione aggiornata.

Vincente campionato, quanto paga adesso la Juventus

Sulle lavagne dei principali operatori l'Inter resta favorita per la vittoria del campionato, con quota tra 2 e 2.25. Il Milan, "bocciato" nei due esami scudetto contro Inter e Juve, resta la prima alternativa ai nerazzurri: il tricolore ai rossoneri è proposto a 3.50.

E la Juve di Allegri? Il tecnico livornese predica calma e non vuole saperne di includere la sua squadra tra le pretendenti al titolo. Tuttavia per i bookies le possibilità di scudetto per i bianconeri sono fissate in lavagna a 4.75/5 volte la posta. Sono solo due i punti che separano la Juventus dall'Inter di Inzaghi (che nel prossimo turno affronterà la Roma), nel mezzo c'è il Milan di Pioli atteso dalla difficile trasferta di Napoli. Insomma, se ne vedranno ancora delle belle...