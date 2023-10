Pronostico Inter-Salisburgo, partita da 1 handicap? Le quote

Battere il Salisburgo e sperare in un pareggio tra Benfica e Real Sociedad. L’Inter sogna la serata perfetta nella 3ª giornata della fase a gironi di Champions League, quella che potrebbe regalare ai nerazzurri il primato in solitaria del gruppo D. Lautaro e compagni hanno prima pareggiato 1-1 contro i baschi per poi battere il Benfica al Meazza con un gol di Thuram. Gli austriaci hanno debuttato sbancando a sorpresa il Da Luz per 2-0 mentre con lo stesso risultato sono stati superati alla Red Bull Arena dalla Real Sociedad.