Pronostico Manchester United-Copenhagen, quote ok per i "Red Devils"

Vincere per non rischiare di salutare anzitempo l'Europa, questo è l'obiettivo di un Manchester United che dopo le prime due giornate del Girone A si trova ultimo con 0 punti in classifica. I cinque gol segnati dai "Red Devils" contro Bayern e Galatasaray non son bastati, alla sconfitta subita per 4-3 all'Allianz Arena ha fatto seguito il 3-2 incassato all'Old Trafford contro i turchi.