Champions League, Icardi sfida Kane: il pronostico di Galatasaray-Bayern

Al " Rams Park " di Istanbul scende in campo un Bayern che nelle prime due giornate del Gruppo A ha battuto prima il Manchester United (4-3) e poi il Copenhagen (2-1). Kane e compagni con una vittoria contro il Galatasaray si porterebbero a +5 sul secondo posto, un vantaggio considerevole in ottica passaggio del turno.

La compagine turca nell'ultima partita disputata nel girone (2-2 all'esordio con il Copenhagen) ha centrato un importante successo in trasferta contro il Manchester United, match terminato 3-2 per i giallorossi con il gol vittoria siglato da Mauro Icardi al minuto 82.

Spettacolo ad Istanbul, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro non sembrano dar fiducia ai padroni di casa, il segno 2 è proposto su Snai e Goldbet a 1.42 mentre su Cplay la vittoria del Bayern Monaco regala un moltiplicatore pari a 1.44.

Visti i risultati fatti registrare dalle due compagini in questo avvio di competizione è lecito aspettarsi un'altra gara ricca di gol e spettacolo. L'Over 2,5 al "Rams Park" è offerto mediamente a 1.40 mentre la "combo" che lega il "2" al Multigol 2-5 si trova in lavagna a 1.75.

Il Galatasaray riuscirà ad andare a segno? L'Over 0,5 Casa paga 1.46, interessante l'opzione che accoppia tale esito all'Over 1,5 Ospite.