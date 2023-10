L'Union Berlino insidia il Napoli: quote e pronostico

Azzurri alle prese con i tedeschi, ultimi nel gruppo C ma ancora in corsa per la qualificazione

23 . 10 . 2023 21:44 2 min Union Berlinonapoliquote

© Getty Images

Il doppio confronto con l’Union Berlino di Bonucci può dire molto sulle ambizioni europee del Napoli. La squadra di Garcia gioca il primo “round” in trasferta nel tentativo di conquistare 3 punti che potrebbero voler dire secondo posto nel gruppo C (nell’altro match il Braga, 3 punti come il Napoli, sfida il Real Madrid primo a quota 6). Partita da Goal? Cosa dicono le quote Union e Napoli hanno subìto 4 reti a testa, 4 sono anche i gol segnati dalla banda azzurra capace - sia contro il Braga che contro il Real - di realizzare almeno un gol in entrambi i tempi (uno dei tanti eventi su cui sono disponibili quote). L’Union invece i gol li ha segnati in un colpo solo, al Braga (match poi perso 2-3 con tanto di ribaltone) mentre all’esordio, contro il Real Madrid, il bunker tedesco è saltato a tempo scaduto al termine di un match chiuso con zero tiri nello specchio della porta spagnola. Facile prevedere un Union Berlino votato all’attacco alla ricerca di gol e punti, il Napoli in questo contesto può andare a nozze. L’opzione Goal si trova a 1.64 sulla lavagna Begamestar, offerta di poco superiore rispetto all’1.60 previsto da Snai e all’1.62 firmato Eurobet. Da non escludere che, a metà gara o al 90’, il match possa far registrare il segno X. Tradotto, Multi chance X 1° tempo o X finale a quota 1.63. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

