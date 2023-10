Union Berlino-Napoli, segna Bonucci? Le quote dei bookie

Contro lo Stoccarda è rimasto in panchina per tutto l'incontro, ad assistere all'ennesima figuraccia della sua nuova squadra. Leonardo Bonucci e il suo Union Berlino cercano riscatto martedì sera contro il Napoli di Garcia nella terza giornata della fase a gironi di Champions League . L'ex difensore della Juve (qualora dovesse essere impiegato) lascerà il segno nel match? Ecco le quote dei bookie su " Marcatore e " Primo marcatore ".

Quote marcatori Union-Napoli, quanto paga un gol di Bonucci

Il periodo nerissimo dell'Union fa sì che la quota assegnata ad un gol di Bonucci contro il Napoli sia piuttosto robusta. Un'offerta di 7.50 volte la posta per un sigillo dell'ex bianconero in qualsiasi momento del match mentre si sale a 20 per l'opzione "Bonucci primo marcatore".

I bookie contemplano anche la possibilità di un cartellino (giallo o rosso) per Bonucci, prevedendo una serata non facile per la difesa tedesca contro Kvara e compagni. Una sanzione a Leo è quotata a 4.50.