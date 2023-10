Champions League: il terno di Gollo-Predictor

Continua ad inanellare successi e a distribuire consigli utili il nostro Gollo-Predictor che ieri ha centrato l'Under tiri nello specchio in Udinese-Lecce e l'Under tiri in porta in Fiorentina-Empoli.

Neanche il tempo di voltare pagina che...è subito Champions League ed allora vediamo come è andata con la simulazione dei match di stasera.

Alle 18,45 scendono in campo Inter e Salisburgo: la quota del segno 1 è mediamente a 1,25 ed il nostro Gollo la stima in 1,35-1,38 per cui non è una Value Bet e la scartiamo.

L'opinione diffusa è che sarà una partita ricca di Goal ma il nostro Algoritmo non si lascia influenzare: per i bookmaker l'Over 2.5 di questo match vale 1,52 il che presuppone che l'Inter faccia più di due goal perchè una segnatura della squadra ospite vale 1,85....c'è qualcosa che non quadra: scopri il pronostico del nostro algoritmo sul Canale Telegram.

L'altro match preso in considerazione da Gollo è Galatasaray-Bayern Monaco: in questo caso, l'orientamento dei bookmaker e le quote di Gollo sono più vicini ma l'algoritmo individua una quota molto interessante e un esito promettente: Under 1.5 Casa + Over 1.5 Ospite.

L'ultima partita ritenuta interessante è Manchester United-Copenaghen dal risultato apparentemente scontato ma che nasconde un paio di esiti ritenuti molto ben pagati da Gollo-Predictor: trovi esito e quota sul Canale Telegram.

Il terno proposto stasera dal nostro algoritmo predittivo vale quota 4,73 (quota media di almeno 3 bookmaker presi in esame).