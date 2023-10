Il Milan sfida in Champions il Psg di Donnarumma, quote e pronostico

Fa un po' meno paura rispetto alle stagioni passate ma porta un nome sempre altisonante: Psg . Ecco l'avversario del Milan di Pioli nella 3ª giornata della fase a gironi di Champions League . Il gruppo F si sta dimostrando a tutti gli effetti un girone tosto ed equilibrato in cui il Newcastle comanda con 4 punti, tallonato dal Psg a 3 e dal Milan a quota 2, dopo i pareggi (non senza rimpianti per i colori rossoneri ) per 0-0 contro inglesi e tedeschi. Che partita sarà al Parco dei Principi ? I bookie hanno le idee chiare.

Psg favorito, quanti gol? Il consiglio è una combo

Il Psg ha battuto 2-0 il Dortmund per poi crollare (1-4) in casa del Newcastle. Donnarumma (grande ex) e compagni in campionato hanno pareggiato 0-0 col Lorient e perso 2-3 col Nizza, due passi falsi che certamente non saranno sfuggiti a Pioli che però guarda anche al recente 3-0 con cui Mbappé e soci hanno liquidato lo Strasburgo.

Francesi nettamente favoriti sulle lavagne dei bookie, il segno 1 vale 1.76 per Begamestar, 1.73 invece per Bet365 e StarCasinò Bet. Probabile sulla carta un match con diverse reti, in controtendenza con le sfide povere di gol (ma non di occasioni) che hanno visto protagonista il Milan in Europa.

Può essere opportuno considerare una giocata combo come la 1X+Multigol 2-5, a 1.50. L'offerta si alza a 2.25 per la 1X+Multigol 3-5, ovvero Psg imbattuto e range di reti compreso tra 3 e 5.