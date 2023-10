Roma-Slavia Praga, giallorossi con la testa all'Inter? Quote e pronostico

Cosa mette in palio Roma-Slavia Praga ? Il prezioso primo posto del gruppo G di Europa League e, per i giallorossi , tre punti che vorrebbero dire quinta vittoria di fila tra campionato e coppa. Il modo migliore di approcciare la delicata sfida di campionato con l' Inter di Inzaghi .

Come arriva lo Slavia Praga

La Roma sta bene, lo Slavia Praga anche. I cechi hanno vinto senza problemi le due partite del girone segnando 8 reti senza subirne alcuna. Non solo, nelle 19 partite ufficiali fin qui disputate in stagione hanno perso solo contro lo Zorya (1-2), un ko peraltro ininfluente perchè arrivato dopo la vittoria per 2-0 ottenuta dai cechi nell'andata del playoff per accedere a questa competizione.

Quote e pronostico

La Roma ha le carte in regola per superare l'esame anche secon ogni probabilità Mourinho metterà mano alla formazione in vista del match contro l'Inter. Per le quote pochi dubbi su chi vincerà il match, Begamestar banca il segno 1 finale a 1.70 e il 2 a 4.67. Su Bwin invece l'1 giallorosso vale 1.68 con il 2 a 4.75, Bet365 propone la vittoria giallorossa a 1.70 e il colpo ospite a 5.

Quanto al pronostico, la combo 1X+Under 3,5 a 1.75 sembra un'opzione valida. La Roma nelle ultime tre partite casalinghe non ha concesso gol ai suoi avversari e anche in quest'occasione lo Special One vorrà dai suoi concretezza e massima attenzione. Le prove generali per l'Inter.