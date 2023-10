Inter, il sogno Triplete 14 anni dopo? Le quote dell'impresa

L' Inter di Simone Inzaghi è capolista in Serie A e ha messo in discesa la strada per la qualificazione agli ottavi di Champions battendo il Salisburgo. In più, la Coppa Italia è ormai diventato il giardino di casa dei nerazzurri , vincitori delle ultime due edizioni. Dunque si può pensare al Triplete dell'Inter ? I bookie hanno le idee chiare di quella che si configurerebbe come una vera impresa da parte di Lautaro e compagni.

Triplete Inter, quota alta ma...

Nella stagione 2022/23 il Manchester City di Guardiola ha perfezionato il Triplete (Premier League, FA Cup e Champions) e l'ipotesi che riesca a bissare l'impresa è in lavagna a 22. Per il Bayern Monaco la quota scende a 16 ma è ovvio che si parla di valutazioni già piuttosto alte come alto è il coefficiente di difficoltà di un trionfo multiplo che comprende campionato, coppa nazionale e Coppa dalle grandi orecchie.

Anche per una big del calcio europeo come il Real Madrid l'ipotesi Triplete viaggia a 50 volte la posta. L'Inter che vince Serie A, Coppa Italia e Champions League moltiplica per ben 180 volte la puntata.

Tanto? Se si pensa che Napoli e Milan sono proposte addirittura a 1000 in questa particolare tipologia di scommessa...