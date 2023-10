Milan, Pioli sulla graticola: quanto vale l'esonero?

Dopo una pesante sconfitta è sempre tempo di bilanci e il day after di Psg-Milan non fa eccezione per i rossoneri , sconfitti al parco dei Principi da Mbappé e compagni. Pioli ha visto un buon Milan per almeno un tempo ma sta di fatto che la sua squadra è ultima e ancora a secco di gol nel girone di Champions . In Serie A invece Giroud e compagni sono alle spalle dell'Inter ma le due bocciature rimediate dagli stessi nerazzurri e dalla Juve fanno serpeggiare qualche malumore intorno al Diavolo . Nessuna crisi apparente ma, intanto, i bookie hanno aggiornato le quote relative al mercato " Pioli esonero/dimissioni al 7 gennaio ".

Pioli, la quota dell'addio al Milan

Quote alla mano l'esonero di Pioli al 7 gennaio è piuttosto improbabile e, ad oggi, vale circa 15 volte la posta. Per dire, è la stessa quota assegnata a Vincenzo Italiano (Fiorentina) e non è molto distante dal 20 previsto per il divorzio tra Simone Inzaghi e l'Inter.

Insomma, per i bookie al momento Pioli non rischia in alcun modo l'esonero. Una situazione comunque da monitorare nelle prossime settimane in cui il Diavolo dovrà dare risposte importanti, già a partire dal big match di domenica in casa del Napoli di Garcia.