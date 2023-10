Sinner vince l'Atp di Vienna? Il testa a testa con Medvedev nelle quote

Giornata di quarti di finale all' Atp di Vienna dove Jannik Sinner affronterà Tiafoe . Il tennista altoatesino è rimasto l'unico italiano in gara dopo la vittoria su Sonego nel derby azzurro . Jannik in precedenza aveva battuto, sempre per due set a zero, l'americano Shelton vendicando così il ko subìto dall'americano a Shanghai .

Quanto paga il mercato "Sinner vincente torneo di Vienna"

Sul cemento viennese Sinner si sta facendo valere ma i rivali principali dell'altoatesino - Medvedev, campione in carica, e Zverev su tutti - sono ancora in corsa. Dunque, per Jannik ci sarà da sudare.

Come si presentano le quote sul Vincente torneo di Vienna nell'imminenza dei quarti di finale? Questo tipo di mercato vede favorito Medvedev a 2.75, Sinner resta la prima alternativa e il suo trionfo paga 4 volte la puntata. Gli operatori hanno buona considerazione anche di Zverev, dato vincitore a 6.

A dimostrazione di come la corsa sia aperta vanno segnalate le quote vincente torneo di Tsitsipas e Rublev, entrambi in lavagna a 7.50.