Pronostico Barcellona-Real Madrid, c'è un esito a dir poco intrigante

Liga , la madre di tutte le sfide arriva all’11ª giornata. É tempo di Clásico , Barcellona contro Real Madrid . Una partita di livello mondiale tra due delle formazioni che (insieme a Girona e Atletico Madrid, lo dice la classifica) si stanno giocando il titolo di campione di Spagna . Il Barça di Xavi è l’unica formazione ancora imbattuta (7 vittorie e 3 pareggi), il Real di Ancelotti proverà a far valere la sua difesa che risulta la meno battuta della Liga con 7 gol al passivo.

Esito Multi chance, la quota è interessante

Il Barça ha sempre vinto in casa, facendo leva su giovani ed esordienti: contro il Bilbao è stato decisivo il 17enne Marc Guiu, subentrato al 79’ e in gol dopo neanche un minuto. Neanche nei sogni.

Di contro il collettivo dei Blancos non ha bisogno di presentazioni, Bellingham e compagni sbarcano a Barcellona per fare risultato pieno dopo l'1-1 esterno contro il Siviglia di Sergio Ramos.

Il Clasico non regala un risultato di parità, al 90’, da sette partite (ufficiali) consecutive. Da considerare, in una partita che si preannuncia così equilibrata, l’esito Multi chance X primo tempo o X finale in lavagna a 1.75.