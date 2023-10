Wanda Nara favorita a Ballando, ma occhio a Simona Ventura e Lino Banfi...

Vigilia della seconda puntata di Ballando con le stelle , dancing show in onda su Rai Uno in cui molti protagonisti del mondo dello spettacolo scendono in pista per sfidarsi a ritmo di danza. Chi sono nelle previsioni dei bookie i principali candidati alla vittoria finale ? Scopriamolo subito.

Ballando, per le quote è sfida al femminile

Sono due leonesse nella vita, figurarsi quando c'è di mezzo una competizione. Le protagoniste in questione sono Wanda Nara e Simona Ventura, indicate dagli allibratori come le più accreditate per la vittoria finale di Ballando con le stelle. La moglie di Mauro Icardi al momento è in vantaggio sulla "rivale", quota a 2.75 per Wanda contro il 4 previsto per Super Simo.

Sarà effettivamente una partita al femminile? Per le quote anche Teo Mammucari può dire la sua tanto che un suo eventuale trionfo si gioca mediamente a 6.

Lino Banfi nella prima puntata ha raccolto il massimo dei punti dalla giuria, emozionata dalla toccante performance del concorrente che ha dedicato la coreografia alla moglie Lucia, scomparsa a febbraio. Sarà proprio Lino Banfi a vincere il programma? Chi crede in una simile eventualità, puntando oggi può moltiplicare per 10 un qualsiasi investimento.