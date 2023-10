Serie A: l'intelligenza artificiale gioca le partite per noi

Alle ore 15,00 si apre con Sassuolo-Bologna : Gollo-Predictor ci presenta una partita equilibrata con 1,25 goal attesi per entrambe le contendenti. Il pronostico è Under 3.5 ma la vera sorpresa (e quota interessante) è l' Under/Over Tiri in porta che potrai scoprire sul Gruppo Telegram .

Nel match delle 18,00 tra Lecce e Torino gli expected goal della nostra IA sono 1,50 a 0,95 e qui la prima sorpresa: il Lecce sembra abbastanza favorito. In ogni caso, il pronostico classico è Under 2.5 1° Tempo + Over 0,5 2° Tempo mentre si prevedono meno di 23.5 Tiri in Porta: scopri il numero esatto di tiri attesi per Gollo-Predictor.

L'incrocio serale sembra anche il più scontato: tra Juventus e Verona passano circa 1,50 goal di differenza ed è proprio questo il primo verdetto di GOLLO con i 4 risultati esatti più probabili che sono 1-0, 2-0, 3-0, 1-1. Il pronostico di questo match, a formare il "terno classico di Gollo" si completa con Over 0,5 1° e 2° Tempo.

Per questo match, Gollo indica anche un calciatore che potrebbe venir ammonito a quota 3,00: scoprilo sul Gruppo Telegram insieme al "terno speciale" a quota 12,50.