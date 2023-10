Premier League, show nel derby di Manchester? Ecco il pronostico

In Premier League non si può di certo mancare all’appuntamento con il derby di Manchester . Dopo le prime nove giornate del torneo la classifica vede il City sei punti avanti allo United .

La squadra di Guardiola in questo avvio di stagione ha realizzato ben 19 reti ed in trasferta con 9 gol fatti e 5 subiti ha fatto registrare tre vittorie e due sconfitte. Nel dettaglio i “Citizens” dopo aver battuto in rapida successione Burnley (3-0), Sheffield (2-1) e West Ham (3-1) non sono riusciti ad evitare la sconfitta sui campi di Wolves (2-1) ed Arsenal (1-0).

Il Manchester United in casa vanta gli stessi punti del City in trasferta. I “Red Devils” all’Old Trafford hanno centrato per tre volte il successo (1-0 Wolves, 3-2 Nottingham e 2-1 Brentford) e per due volte la sconfitta (3-1 Brighton e 1-0 Crystal Palace).

Porte violate all'Old Trafford? Scopri il pronostico

Haaland e compagni partono con i favori del pronostico ma non si può trascurare il fatto che entrambe le compagini non abbiano ancora mai pareggiato in campionato. Il segno 2 è proposto mediamente a 1.67 mentre la doppia chance 1X si gioca a circa 2.20.

Il confronto tra le due squadre promette spettacolo, gli ultimi 4 precedenti (FA Cup compresa) sono sempre terminati con la “combo” Goal+Over 2,5 al novantesimo. La possibilità che sia lo United che il City riescano ad andare a segno in questo match moltiplica la posta per 1.70.