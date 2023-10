Pronostici Liga spagnola, Granada-Villarreal: statistiche e consigli

L'11ª giornata di Liga si chiude con una delicata sfida, che mette di fronte Granada e Villarreal . I padroni di casa hanno ottenuto solo 6 punti nelle prime 10 giornate, frutto di un successo (3-2 al Maiorca alla 3ª giornata) e tre pareggi. Non sta meglio il Villarreal , che ha 9 punti (2 vittorie e 3 pareggi) ma non vince da 5 giornate. Insomma, per entrambe l’imperativo è vietato sbagliare.

Statistiche e pronostico

Sono ben 25 i gol incassati finora dal Granada, che ancora deve chiudere un match con la porta inviolata. Sono 15 invece i gol segnati dal Granada, 3 in più rispetto al Sottomarino Giallo. Da segnalare che Gerard Moreno e Sorloth hanno segnato 4 reti a testa, che messe insieme fanno il 67% del totale squadra.

Andando più a fondo nelle statistiche emerge come il Granada, pur “gradendo” l’Over 2,5, non abbia ancora centrato la somma gol 3 (la preferita del Villarreal con 4 apparizioni). Il Sottomarino Giallo, dal canto suo, ha collezionato l’X primo tempo ben 7 volte su 11 e non è ancora riuscito nella “impresa” di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco.

Per le quote sono gli ospiti ad avere le maggiori probabilità di vittoria, fissate a 2.30 di media. L’esito Goal sulla carta è probabile, volendo dare un pizzico di fiducia in più al Villarreal si può guardare in direzione dell’opzione “2 1° tempo o 2 finale” a quota 1.78. Il Villarreal che sblocca il match (Segna gol 1: Team 2) è un tipo di mercato offerto a 1.80.