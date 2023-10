Pronostici Coppa Italia, Salernitana-Sampdoria: quote e statistiche del match

Osservando i risultati fatti registrare dalle due squadre si nota subito che entrambe non hanno iniziato nei migliori dei modi i rispettivi campionati di appartenenza. La Salernitana nelle prime 5 gare interne disputate in Serie A ha fatto registrare 3 pareggi e 2 sconfitte con 4 reti all'attivo e ben 11 al passivo mentre la Sampdoria in Serie B ha raccolto soltanto 6 punti in trasferta (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte con 6 gol fatti e 8 subiti).

Campani favoriti, scopri il pronostico

Le quote pendono dalla parte della Salernitana, il segno 1 è in lavagna a circa 1.70 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 2.05. Poche reti nell'aria, il Multigol 1-3 è proposto in lavagna a 1.42 mente la "combo" Under 2,5 Casa+Under 1,5 Ospite è offerta a 1.58.