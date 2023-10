Pronostico Genoa-Reggiana, Gila contro Nesta per "regalarsi" la Lazio

Vetrina importante in Coppa Italia per il Genoa di Gilardino e la Reggiana di Nesta , di fronte a Marassi . Chi vince stacca il pass per gli ottavi dove c'è la Lazio di Sarri ad aspettare di conoscere la sua sfidante.

I consigli: esito primo tempo e combo

Sarebbe suggestivo un confronto tra Nesta e la Lazio ma sulla panchina del Genoa c'è un altro campione del mondo, Gilardino, che non ha intenzione di fare sconti. La sua squadra nel primo turno ha battuto il Modena con un pirotecnico 4-3 mentre la Reggiana ha eliminato contro pronostico il Monza.

Gli ospiti proveranno ad approfittare di eventuali cali di tensione da parte dei liguri, super favoriti stando alle quote proposte dai bookmaker. L'1 al 90' viaggia intorno all'1.60 mentre per il 2 si sale a 5.80. Cosa giocare in questa sfida? Stuzzica l'X primo tempo a 2.30, la combo Under 1,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo è proposta invece a 1.70.