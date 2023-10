Pronostico Man United-Newcastle, Magpies imbattuti al 90'?

Oltre alla Coppa Italia il midweek prevede la Coppa di lega inglese . Il big match degli ottavi di finale è Manchester United-Newcastle , rispettivamente ottava e sesta in Premier League . I Red Devils hanno superato il turno precedente liquidando il Crystal Palace con un secco 3-0 mentre il Newcastle ha battuto la squadra più forte d'Inghilterra: il City , 1-0 con gol di Isak .

United, il dato che colpisce

Si tratta del remake della finale di EFL Cup 2022/23, edizione vinta dal Man United per 2-0. I Magpies cercano dunque la rivincita, cercando magari di inserirsi nelle pieghe di una crisi evidente, quella dei Red Devils, crollati sotto i colpi del City nel recente derby di Manchester.

C'è anche da rilevare come in stagione il Man United non abbia ancora mai pareggiato un match. La doppia chance X2 al 90' si può trovare a 1.70, il pareggio renderebbe 3.40 volte la posta.