Sinner, dopo Vienna Parigi e le Finals? Il Triplete fa sognare i bookie

Periodo d'oro per Jannik Sinner che dopo aver trionfato a Pechino un mese fa ha concesso il bis a Vienna, superando per la seconda volta la (a questo punto) ex bestia nera Medvedev. L'altoatesino riempie così la sua bacheca e consolida la quarta posizione nel ranking Atp, candidandosi autorevolmente alla vittoria delle Finals in programma a metà novembre. Sinner dunque grande protagonista in lavagna, ecco tutte le quote abbinate agli eventuali trionfi dell'italiano nei prossimi tornei di fine anno... e non solo.