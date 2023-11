Pioli, il momento no del Milan continua: la quota esonero crolla!

A Milano tiene banco il futuro di Stefano Pioli . Il suo Milan è in evidente difficoltà: alla doppia sconfitta rimediata prima in campionato contro la Juventus (1-0 con gol decisivo di Manuel Locatelli nella ripresa) e poi in Champions League contro il Psg (3-0 senza repliche) hanno fatto seguito il pareggio per 2-2 contro il Napoli e la sconfitta casalinga contro l'Udinese.

Pioli, panettone a Milano?

Ai risultati che non arrivano si aggiunge il polemico botta e risposta con Calabria dopo Psg-Milan e l'evidente malcontento di Giroud e Leao per le sostituzioni decise da Pioli nel match contro il Napoli. Per i principali bookie ci sono elementi sufficienti per ritenere sempre più probabile che Pioli possa non consumare il panettone a Natale dalle parti di Milano, e il possibile ritorno in supporto di Ibrahimovic, che già a settembre era andato a visionare gli allenamenti e ora dato come imminente, non sembra aver fatto cambiare idea.

Il "divorzio" tra l'allenatore e il club rossonero infatti è sempre più probabile, osservando l'andamento delle quote si nota come l'opzione "Pioli Esonerato/Dimissioni: Si" sia crollata da 15 a circa 4.50 volte la posta